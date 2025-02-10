【「Vampire Survivors」：いっせいトライアル】 2月17日12時～2月24日17時59分 実施予定 任天堂は、Nintendo Switch用サバイバルアクション「Vampire Survivors」のイベント「いっせいトライアル」を2月17日12時より実施する。期間は2月24日17時59分まで。 「いっせいトライアル」は、Nintendo Switchの対象ソフトを期間限定で、まるっとすべて遊ぶことのできるNintendo