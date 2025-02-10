【モデルプレス＝2025/02/10】モデルの由布菜月が2025年2月9日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー日本代表の上田綺世選手との2ショットを公開した。【写真】上田綺世選手＆由布菜月夫婦の顔寄せラブラブショット◆上田綺世選手＆由布菜月夫婦、顔を寄せ合った2ショットこの日結婚3周年を迎えた由布は「3rd wedding anniversary 4年目もよろしゅう！」とつづり、肩を組んで顔を寄せ合った2ショットや、カフェで仲睦まじげに向か