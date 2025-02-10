北朝鮮人民軍（北朝鮮軍）創建77周年に際して軍の指揮メンバーが、金日成主席と金正日総書記の遺体が安置されている錦繍山（クムスサン）太陽宮殿を参拝した。朝鮮中央通信が伝えた。北朝鮮軍は1948年2月8日の創設され、この日は「建軍節」とも呼ばれている。一方、金日成主席が1932年4月25日に満州で「朝鮮人民革命軍」を組織したとされ、この日は「朝鮮人民革命軍創建日」とされている。参拝日時は不明だが、創建日の8日に訪れた