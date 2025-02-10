西武は１０日、３月２８〜３０日の日本ハム３連戦を「２０２５開幕戦シリーズ」として開催し、来場者へ特別グッズを配布すると発表した。２８日（金）の初戦は、フラッグとペンライトがひとつになった「フラッグ付きペンライト」。フラッグは今年のチームスローガンである「ＡＬＬＯＮＥ」のロゴをあしらい、ペンライトは９色のカラーチェンジが可能となっている。２９日（土）、３０日（日）は、「キルティングジャケット