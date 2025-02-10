普通の「スイスポ」とどう違う？ 次期型は？スズキ「スイフトスポーツ」に、特別仕様車「ZC33S Final Edition（ファイナルエディション）」が設定されました。通常モデルとはどのような点が異なるのでしょう。また、次期モデルは果たしてどうなるのでしょうか。スズキ「スイフトスポーツ」特別仕様車「ZC33S Final Edition」近年、絶滅の危機に瀕している「ホットハッチ」というジャンルにおいて、歴代モデルがすべて安定