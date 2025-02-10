栄誉賞に輝いた体操の岡慎之助選手2024年12月撮影 岡山県のテレビ局や新聞社の記者が2024年に活躍した選手や団体を選ぶ「岡山スポーツ賞」の受賞者が決まりました。 栄誉賞には、パリオリンピックで3つの金を含む4つのメダルを獲得した、体操の岡慎之助選手が選ばれました。 また、団体賞は悲願のJ1昇格を果たしたサッカー・ファジアーノ岡山をはじめ、黒鷲旗全日本男女選抜大会で初優勝を飾っ