モデルの東原亜希（42）が、家族全員で参加した雑誌撮影の様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】家族ショット（別カット）2008年に柔道家の井上康生（46）と結婚し、15歳の長女、14歳の長男、9歳の双子の女の子と4人の子どもがいる東原。これまで、自身のYouTubeチャンネルで、家族との日常や旅行を満喫する姿など、ありのままを発信してきた。8日には、約11年間モデルを務めたファッション誌「VERY」の卒業企画VLOGを