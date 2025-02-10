お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（49）の妻で、俳優の清水みさと（32）が、水着で雪に寝そべる姿を公開し、反響を呼んでいる。【映像】ビキニ姿で混浴温泉を満喫する姿2022年12月に高橋と結婚した清水。Instagramではこれまで、夫婦共通の趣味であるサウナを満喫する姿を発信している。さらに抜群のスタイルが際立つビキニ姿でヨルダンの混浴温泉を楽しむ動画やメキシコの洞くつの中を泳ぐ姿などを披露し、反響を呼んで