立憲民主党の野田代表は10日、自らのホームページにコメントを掲載し、高額療養費の自己負担の上限額を引き上げる政府の方針について、「いったん凍結すべきだ」と訴えた。医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える「高額療養費制度」をめぐって、政府は自己負担の上限額を8月から段階的に引き上げる方針を決めている。これに対し患者団体などから「治療を続けられなくなる」と見直しを求める声があがり、石破首相は再検討す