「都議会自民党」の政治資金パーティーをめぐる問題で、都議会自民党の都議で都議会の議長を務める宇田川聡史氏が議長を辞任すると表明したことを受けて、都議会は10日、臨時の本会議を開き、新たな議長を選ぶ選挙をおこないました。現在、都議会第1党の自民党は議長に候補を出さないとしていて、選挙の結果、新たに「都民ファーストの会」の増子ひろき都議が議長に選出されました。増子新議長は、「都民の皆様から大変厳しい目が