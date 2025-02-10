2025年1月の「税金滞納」倒産2025年1月の「税金（社会保険料を含む）滞納」倒産は、前年同月と同件数の10件だった。コロナ禍で認められていた税金などの納付猶予期間は2022年2月に終了した。それ以降、税金滞納に起因した倒産が2023年10月から毎月10件以上発生している。負債総額は35億8,500万円（前年同月比82.4％増）と、大型倒産の発生で急増した。過剰債務の解消が進まず、新たな資金調達が難しい中小企業は、運転資金の