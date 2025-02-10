女優でモデルの堀田真由がインスタグラムを更新。元AKB48で女優の大島優子との2ショットを公開し、話題になっている。「大好きな2人の2S嬉しすぎる」大島（左）と堀田（インスタグラムmayuhottaより）「清川あさみさんの個展『神話の糸』へ行ってきました。刺繍の繊細で美しい色使いやデザインの多様性がとても印象的で、作品の背後にあるストーリーについても考えさせられる素晴らしい空間でした。偶然にも、アンチヒーローで