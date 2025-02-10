上関町で立地可能性調査が進められている使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設に反対する5つの団体が10日、岩国市に対して計画への反対表明などを求める申し入れを行いました。岩国市に申し入れを行ったのは、原発に反対する上関町民の会や上関の自然を守る会など中間貯蔵施設建設に反対する5つの団体です。申し入れでは中間貯蔵施設の建設は周辺自治体や県全体にも関わる問題で広く住民の声に耳を傾けたうえで決められるべきである