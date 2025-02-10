タツミ [東証Ｓ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比88.0％減の1400万円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同損益を従来予想の7000万円の黒字→1500万円の赤字(前期は2億3000万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億1000万円