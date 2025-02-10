女優の常盤貴子（52）が9日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。俳優の木村拓哉（52）との撮影裏話を明かした。常盤は同局の大ヒットドラマ「ビューティフルライフ」（00年）で木村と共演。木村演じる美容師と、常盤演じる難病に侵され、車椅子での生活を強いられた図書館司書との切ないラブストーリーだった。初共演だったという木村については「割とアドリブも入れて来られる方で。セリフの順番とかも
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