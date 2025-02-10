おにぎり協会は2月7日、「コンビニおにぎり人気調査2024」の結果を発表した。調査は2024年1月〜12月、セブン‐イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソンを対象に行われた。おにぎり協会○「コスパ」と「ボリューム」が求められる時代へ2024年のコンビニおにぎり市場では、「コスパ」と「ボリューム」が求められた。原材料の高騰が続くなか、各社とも「価格を抑えつつ、満足感のあるおにぎり」を提供する戦略