MLB・カブスの今永昇太投手は日本時間10日、アリゾナ州メサの球団施設でメジャー30球団のトップを切りキャンプイン。来シーズンへ向けて自身の胸の内を語りました。オフシーズンでは、ボトムアップに注力してきた今永投手。「体重は全くかわらなかったんですけど、体の中身というか、筋肉量とか体脂肪とか、そういったものが目に見えて変わった部分はあります」と開幕に向けて、自身の体に更なる磨きをかけました。開幕への抱負に