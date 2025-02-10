【ソウル聯合ニュース】韓国男性グループ、ＳｔｒａｙＫｉｄｓ（ストレイキッズ）の楽曲「神メニュー」のミュージックビデオ（ＭＶ）が９日午後、動画投稿サイト「ユーチューブ」で再生回数５億回を突破した。所属事務所が１０日、伝えた。ＳｔｒａｙＫｉｄｓのＭＶが再生回数５億回を超えたのは今回が初めて。この曲はメンバーのバンチャン、チャンビン、ハンが作詞作曲を手掛け、中毒性の強いメロディーと個性的な歌詞が