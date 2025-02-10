社会学者の古市憲寿氏が１０日、カンテレ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。４月１３日に開幕する大阪・関西万博について苦言を呈した。「開幕まで６２日」で見どころなどを特集。古市氏は「苦言万博にモノ申す」というキャプションのもと、意見を語った。「万博の常識は３０年でガラッと変わった」と語り、「ただのお祭りじゃなくて、万博を通じてどんな街をつくりたいか、レガシー、万博後に何を残せるかを考えて万