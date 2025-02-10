トランプ米大統領（左）、ウクライナのゼレンスキー大統領（いずれもゲッティ＝共同）【キーウ共同】トランプ米大統領が、ロシアの侵攻を受けるウクライナに希少な地下資源の供与を求めている。安全保障に関する支援の条件とする考え。ゼレンスキー政権も前向きで、支援に消極的なトランプ政権との交渉材料にする狙いとみられる。ただ、地下資源の7割はロシアが一部を占領する東部に埋蔵されており、実現性は不透明だ。ウクラ