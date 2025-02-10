スタディプラスのStudyplusトレンド研究所は2月7日、「バレンタインに関する調査」の結果を発表した。調査は2024年12月20日〜12月23日、全国の中学生・高校生1,691名を対象にインターネットで行われた。○今年のバレンタインはチョコをあげる?中高生1,691人のうち一番多かったのは「友チョコ(その他プレゼントを含をあげる」で41.9%、次に「特に何もしない予定」が32.8%、「本命チョコ(その他プレゼントを含む)をあげる」が20.1%、