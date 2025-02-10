都議会自民党の政治資金パーティーを巡る収支報告書への不記載問題で、自らも関わったとして都議会議長を辞職した宇田川聡史氏の後任に、都民ファーストの会の増子博樹氏が議長に選ばれました。東京都議会の臨時会は10日、宇田川氏の辞職の申し出を受けて開かれ、議長選挙などが行われました。議長選挙では、副議長を務めていた都民ファーストの会の増子博樹氏が122票のうち8割近い95票を得て議長に選出されました。就任後