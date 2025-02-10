Alexandra ValenciaYury Garcia[キト／グアヤキル ９日 ロイター] - エクアドルで９日、任期満了に伴う大統領選が行われた。現職の右派ダニエル・ノボア大統領が左派のルイサ・ゴンサレス元国会議員をリードしているが、その差は１％以下となっている。選挙評議会の責任者は、４月１３日の決選投票に持ち込まれる可能性が高いと述べた。ノボア氏とゴンサレス氏は、前回２０２３年の大統領選でも争った。今回の大統領選は１６