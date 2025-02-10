株主総会を完全オンラインで開く要件を緩和するための会社法改正について、鈴木馨祐法相は10日、法制審議会（法相の諮問機関）に諮問した。完全オンライン開催は、コロナ禍に設けられた特例で一部認められるようになったが、さらなる活用を視野に手続きの簡略化や対象企業の拡大が議論される。会社法は、株主総会を開く場合は場所を設けると規定している。現行法でも「リアル」と「オンライン」の併用は認められているが、オン