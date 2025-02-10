円谷プロダクションは、「ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ」(以下「本イベント」)を3月15日〜3月30日の期間、東京ソラマチ5階 スペース634(東京都墨田区押上1丁目1-2)にて開催する。ウルトラヒーローが登場する写真撮影会「ウルトラショット」と展示コーナー、グッズ販売コーナーが展開される。ウルトラヒーローとの撮影会「ウルトラショット」では「ウルトラマンアーク」が毎日登場するほ