タレントの井上咲楽（２５）が１０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。予想外の勘違いをされていたことを明かした。井上は「バウムクーヘンやさんのお姉さんに『マラソン選手の方に似てるって言われませんか？』と言われたけどピンとこなくて『マラソン選手、、なんて方ですか？』と聞いたら『マラソンもやってタレントもやってる…』」とバウムクーヘン屋の店員とのやり取りを投稿。続けて「走りすぎてマラソン選手だと思われ