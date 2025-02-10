長野計器 [東証Ｐ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.6％減の55.2億円に減り、通期計画の76億円に対する進捗率は72.8％にとどまったものの、5年平均の68.2％を上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比54.3％増の20.7億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月