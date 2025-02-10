守谷商会 [東証Ｓ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.9％増の17.7億円に伸び、通期計画の20.2億円に対する進捗率は87.8％に達し、5年平均の73.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.2％減の2.4億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実