朝日印刷 [東証Ｓ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.5％減の16.6億円となり、通期計画の27億円に対する進捗率は61.7％にとどまり、5年平均の77.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比68.3％増の10.3億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績で