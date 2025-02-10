日本時間午後１１時にラガルド欧州中央銀行（ＥＣＢ）が欧州議会に出席する。トランプ米大統領は２日に「かなり近いうちに欧州連合（ＥＵ）に関税を課す」と述べていた。ラガルドＥＣＢ総裁が、トランプ米政権の対ＥＵ関税強化により欧州経済の下振れリスクが高まるようであれば、ＥＣＢが利下げペースを速めることもある得ることを示唆するようであれば、ユーロが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS