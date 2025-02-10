【北欧通貨】ドルクローネ11.25前後、16時にCPI=ノルウェークローネ ドルノルウェークローネは11.25前後での推移。先週は週初のドル高に11.51を付けた後、ドル安欧州通貨高の流れを受けて5日に11.20割れ。その後は安値圏もみ合いとなった。週明け、若干ドル高となって11.30超えを付けるもすぐに売りが出るなど、ややクローネ高傾向。 この後16時の1月ノルウェー消費者物価指