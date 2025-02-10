湖南省衡陽市内を走る高速鉄道列車。（資料写真、衡陽＝新華社配信）【新華社北京2月10日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団は10日、2025年1月の鉄道固定資産投資が実行ベースで前年同月比3.7％増の439億元（1元＝約21円）だったと発表した。