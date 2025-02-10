【新興国通貨】米中関係にらみ元安続く＝中国人民元 ドル人民元は先週末の7.29台での推移からドル高元安でスタート。一時7.3080と1月20日以来のドル高元安となった。先週米中首脳電話協議が見送られ、米国の対中10％の追加関税が発動。中国は本日から発動の対高関税を発表している。こうした動きが元安を誘ったとみられるが、今秋には行われるとみられる米中協議への期待も強く、動きは抑えられている。 USDCNY7.3