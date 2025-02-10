体操女子でロンドン五輪日本代表の田中理恵さんが１０日までに自身のインスタグラムで近影を公開し、注目を集めている。田中さんは「なんだか髪の毛の色がすごく好きっ今日も一日お疲れさまでした」と外ハネしたボブの写真を投稿。田中さんとは一瞬分からないような、アンニュイな表情を浮かべている。これには日本テレビ系「シューイチ」（日曜・午前７時半）で共演する同局の岩田絵里奈アナも「あの本当に今の髪型と髪色似