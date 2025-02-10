９日、武夷山国家公園の武夷宮を散策する観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月10日】中国福建省武夷山市で春節（旧正月）連休期間の後も観光人気が続いている。晴れた日には多くの人が武夷山で散策を楽しんでいる。９日、武夷山国家公園の武夷宮を散策する観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）９日、武夷山国家公園の武夷宮で写真を撮る観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）９日、武夷山国家