※このお話は作者マルコさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ結婚を機に専業主婦になった主人公・さゆ。8ヶ月になる娘と夫と新築戸建てで幸せな生活が送れると思っていましたが、現実は離婚を考える毎日。家を建てる際に援助してもらった恩もあって義実家から徒歩圏内に自宅を構えましたが、車で20分かかる実家へ妻が帰省するのを夫は不満に思っています。仕事を続けたかった妻で