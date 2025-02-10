9日、がんを公表し昨年12月に手術を受けていた俳優・デザイナーの希良梨さんが、自身のインスタグラムを更新。「抗がん剤治療前の気持ち」を記しました。 【写真を見る】【がん闘病】希良梨さん「恐怖感や絶望感に襲われる」「抗がん剤治療前の気持ち」を吐露希良梨さんは「来週の水曜日に、担当医との診察があり抗がん剤治療の日程が決まってくるでしょう。私が何よりも行きたくない日で(担当医の先生は大好きだけどご