サン・ライフホールディング [東証Ｓ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.6％減の8.5億円に減り、通期計画の13.8億円に対する進捗率は62.1％にとどまり、5年平均の71.3％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.8％増の5.2億円に伸びる計算になる。