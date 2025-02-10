上越市は2月4日から連続する降雪に伴い、市民生活の安全確保に万全を期すためとして10日、上越市大雪災害対策本部を設置したと発表しました。新潟地方気象台の観測によりますと10日午後2時時点で、上越市安塚では244センチ、上越市高田で104センチとなっていて平年の約1.5倍から2倍の積雪となっています。上越市内では4日以降、大雪による除雪中の事故などが相次いでいて、9日現在で7人が重軽傷（4人重傷、3人軽傷）、建物の倒壊な