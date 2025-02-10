伊予鉄道（本社：愛媛県松山市）は、低床式の次世代型路面電車LRT車両5000形を2両追加し、2月8日(土)から運転を開始しました。追加導入する新型車2両は5015・5016形。当新型車両は合計16両になります。外観は従来の愛媛らしさを表現したオレンジカラーはそのままに、未来型流線形のデザインになっています。車両の通路幅を従来より24cm拡幅した、低床バリアフリー型車両です。定員数は約28％増の60人（うち座席26人）となり、快適