明治ホールディングスが後場マイナスに転じている。午後２時ごろに発表した第３四半期累計（２４年４～１２月）連結決算で、営業利益が６６４億５４００万円（前年同期比４．７％減）と減益となったことが嫌気されている。食品事業は増益となったものの、医薬品事業が減益となった。 売上高は８７５０億２６００万円（同５．０％増）となった。国内でヨーグルトの「明治ブルガリアヨーグルト」や牛