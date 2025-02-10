「要・不要別」の家計簿お金に関しての失敗は一通りやってきた!? 自分なりの管理方法を構築しました／貯金ゼロから「貯められる人」になりました（1）『「ちゃんとしなきゃ!」をやめたら 二度と散らからない部屋になりました』や、『痩せるより大切なことに気づいたら、人生で一番楽に17kgのダイエットに成功しました』でおなじみの漫画家・なぎまゆさん。彼女が今回切り込むのは、お金のこと。「贅沢らしい贅沢をしていないのにお