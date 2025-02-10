「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後１時現在で日本電信電話が「売り予想数上昇」で３位となっている。同時に「買い予想数上昇」でも５位に顔を出している。 １０日の東証プライム市場でＮＴＴは３日続落。同社は７日午後２時、決算発表を行い第３四半期累計（２４年４～１２月）の連結営業利益は前年同期比５．９％減の１兆３９９２億３３００万円となった。固定電話など地域