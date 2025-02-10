松坂桃李主演のTBS日曜劇場『御上先生』の第1話が、TVerで500万回再生を突破した。（※） 参考：『御上先生』松坂桃李が提示するそれぞれの正義生徒に決定ゆだねる官僚教師の新しさ 本作は、「日本の教育を変えてやろう」という熱意を持ったエリート文科省官僚が高校教師となり、令和の18歳とともに、日本教育にはびこる権力争いや思惑へ立ち向かう、オリジナルの学園ドラマ。松坂とは映画『新聞記者』でタッグを組