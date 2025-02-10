「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、サンウェルズが「売り予想数上昇」で１位となっている。 ７日の取引終了後、診療報酬を不正請求したという報道を受けて設置した特別調査委員会による調査報告書を受領したと発表した。これによると、複数の人数での訪問看護の際、実質的には訪問看護加算に値する行為がないにもかかわらず、加算請求するといった事例などがあったという