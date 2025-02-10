午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８４５、値下がり銘柄数は７４７、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位にパルプ・紙、鉱業、石油・石炭、非鉄など。値下がりで目立つのは卸売、繊維製品、銀行など。 出所：MINKABU PRESS