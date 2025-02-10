白菜と豚肉のとろみうどん（料理・吉田愛、撮影・郄杉純）【画像を見る】もう1品ほしいときにサッと作れる！白菜のサブおかず4選寒い季節といえば、白菜が食べたくなりますよね。煮る・炒める・生で食べる…どんな食べ方をしてもおいしく食べられる白菜ですが、もっとレシピのバリエーションを増やしたくありませんか？今回は、白菜をもっとおいしく食べられるレシピをご紹介します。ヘルシーで栄養たっぷりの白菜は、和洋中