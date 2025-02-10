ＳＰＫ [東証Ｐ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.8％減の25.5億円に減り、通期計画の34.2億円に対する進捗率は74.6％となり、5年平均の74.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比74.8％増の8.6億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実