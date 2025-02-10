サッカー界の歴史に刻まれる金星だった。プリマスの関係者やファンは、生涯忘れないだろう。２月９日に行われたFAカップの４回戦で、プリマスは遠藤航がフル出場したリバプールに１−０で勝利した。チャンピオンシップ（２部）で最下位と苦しんでいるチームが、プレミアリーグで首位に立つ名門を相手に番狂わせを演じたのである。米スポーツチャンネル『ESPN』によると、プリマスのミロン・ムスリッチ監督は試合後、「言葉が