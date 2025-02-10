夜逃げ屋スタッフと社長に泣きつく依頼者のノブコさん【漫画】本編を読む子供の頃から漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧:Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれ、今回紹介する漫画も2600いいねを超える人気漫画家だ。今回は、X(旧:Twitter)に投稿されている中から「夜逃げ屋日記」の第12話を紹介するとともに、本